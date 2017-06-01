'Kahraman yolcular' Malezya Havayolları uçağının kokpitini korudu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzerine havalanan uçak, olay sonrası kalkış yaptığı Avustralya'nın Melbourne kentine Schönmühl.



Zanlı, özel kuvvetler tarafından uçakta etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.





Yapılan açıklamada olayın "terör" bağlantısı bulunmadığı ifade edildi.





Uçaktaki görgü tanıklarından biri, zanlının "büyük, sıra dışı bir cisim" taşıdığını gördüğünü açıklarken polis bu cismin bomba olmadığını belirtti.





Andrew Leoncelli isimli bir görgü tanığı ise "Adam arka koridora doğru koşmaya başladığı anda 3 Avustralyalı kahraman onu yere yapıştırdı ve tamamen etkisiz hale getirdi" diyerek BBC'ye yaşananları anlattı.





25 yaşındaki Sri Lankalı şüphelinin Melbourne kentindeki bir psikiyatri kliniğinden Çarşamba günü çıktığı da açıklandı.



