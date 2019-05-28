Kaftancıoğlu için 17 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildi.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLDU





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müşteki (şikayetçi) sıfatıyla yer aldığı iddianamenin ilk duruşmasının 28 Haziran’da yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nun ilk duruşmada hazır bulunması için tebligat gönderilmesine, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralananların da bulunduğu 8 müştekiye de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.