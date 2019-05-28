Eski AKP’li isimlere Saray’da görev

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre kurula hayatta olan tüm Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi. Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldüğü öğrenildi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç önceki gün bu görevi kabul ettiğini “sadakat” mesajı vererek açıklamıştı. Eski AKP’li isimler Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman’ın da bu görevi kabul ettiği belirtildi.







1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in ise kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.





Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, “millete ve devlete hizmeti geçmiş", "bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi” amacıyla kuruldu. Kurulda görev yapacak üyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleniyor. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görev yapacak. Kurula Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.