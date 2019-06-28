Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu hâkim karşısında: Savunma için ek süre verilmedi /28 Haziran 2019 10:35

Kaftancıoğlu hâkim karşısında: Savunma için ek süre verilmedi

Kaftancıoğlu, 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle bugün hâkim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla 37. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 

 
Kaftancıoğlu’nun duruşmasını Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen çoğunluğu CHP’li bir grup da takip ediyor. Birkaç yüz kişilik grup ara ara “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıyor. Kaftancıoğlu duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı sahipleri alınıyor. Aralarında Eşber Yağmurdereli’nin de bulunduğu çok sayıda avukat salonun dışında kaldı.

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre verilmedi. Reddi hakim talebinde bulunuldu.
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