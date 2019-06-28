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Yalakalığı abartınca 'Reis' bile rahatsız oldu
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Yalakalığı abartınca 'Reis' bile rahatsız oldu
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28 Haziran 2019 10:41
Yalakalığı abartınca 'Reis' bile rahatsız oldu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AKP MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.
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A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydeden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.
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