Kadın vekillerin kavgası büyüyor!

Meclis'te çıkan kadın vekillerin kavgası mahkemelik oldu.





Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, AKP'li Gökçen Erdoğan Enç ve İlknur İnceöz hakkında kendisini darp ettiği için suç duyurusunda bulundu.

Nazlıaka Meclis'te kaydedilen görüntüleri savcılığa vererek Akp'li kadın vekiller Gökçen Erdoğan Enç ve İlknur İnceöz'e suç duyurusu yaptı.













Akp Grup Başkanvekili İnceöz ise görüntü kayıtları mahkemeye verilen kavgayı yalanladı; Nazlıaka'ya şiddet uygulamadık dedi.







Kavga sırasında Akp'li Enç'in saldırmasıyla CHP'li Şafak Pavey'in protez bacağının çıktığı iddia edildi. Pavey hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





HDP'li Meclis başkanvekili Pervin Buldan da kavgada yaralanmıştı.





AKP'li Nazlıaka'nın savcılığa yaptığı suç duyurusunda ''Yapılan saldırı sonrası yaşanan arbedede, Anayasa değişikliğine muhalif olan farklı partilere üye kadın milletvekilinin de yaralanması, üzerime gelen kalabalığın amacının, kürsüdeki kelepçeyi çözmek ve eylemime son vermek değil, muhalif görüş ve fikirleri fiziksel şiddet kullanarak susturmaya çalışması olduğu çok açıktır. Bu saldırıya ilişkin CD görüntüleri ve TBMM tutanakları ekte sunulmaktadır" ifadeleri yer aldı.