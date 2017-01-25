Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro bir anda hareketlendi /25 Ocak 2017 16:55

Dolar ve Euro bir anda hareketlendi

PPK faiz kararları ardından dolar fiyatları güne 3.78 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde kur yeniden yükselişe geçerek 3.83 seviyesini gördü. Euro fiyatları ise en yüksek 4.1128 seviyesini gördü.

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Merkez'in müdahalesi bir gün durdurabildi

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından dolar fiyatları güne 3.7850 seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçerek gün içerisinde 3.8300 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16.31de 3.8250 seviyesinden işlem gördü.

EURO DA YÜKSELİYOR

Güne 4.05 seviyesinden başlayan euro fiyatları da yükselişe geçti. Kur en yüksek 4.1128 seviyesini gördü. Euro/TL şu an 4.1108 seviyesinden işlem görüyor.
<< Önceki Haber Dolar ve Euro bir anda hareketlendi Sonraki Haber >>

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:41