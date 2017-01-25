Dolar ve Euro bir anda hareketlendi

Merkez'in müdahalesi bir gün durdurabildi





Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından dolar fiyatları güne 3.7850 seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçerek gün içerisinde 3.8300 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 16.31de 3.8250 seviyesinden işlem gördü.







EURO DA YÜKSELİYOR





Güne 4.05 seviyesinden başlayan euro fiyatları da yükselişe geçti. Kur en yüksek 4.1128 seviyesini gördü. Euro/TL şu an 4.1108 seviyesinden işlem görüyor.