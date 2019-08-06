Samanyolu Haber /Gündem / Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı /06 Ağustos 2019 08:14

Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı

Suriye yönetimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili ilginç bir karar aldı

Suriye, Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı

Euronews'in haberine göre Suriye yönetimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği "şartlı" ateşkesi Türkiye'yi suçlayarak sonlandırdı. 

Ateşkesin sonlanmasının ardından Suriye savaş uçakları İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bazı noktaları bombaladı.

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği "şartlı ateşkesi" iptal ederek, "operasyonlara devam edeceğini" duyurdu. Türkiye'nin anlaşma şartlarında üzerine düşeni yapmadığı öne sürülürken, ordu açıklamasında "Ateşkes şartlara bağlıydı, bu olmadığı için terörist organizasyonlara karşı operasyonlarımız sürecek" denildi.


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin ateşkesi iptal ettiğini duyurmasının ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesine saldırılar düzenlendi. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Askeri muhaliflerden de ateşkes iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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