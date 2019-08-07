Kaçırılan 4 kişi ile ilgili İnsan Hakları örgütlerinin endişeleri artıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL KHK’ları ile ihraç edildikten sonra Şubat 2019’da kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde Ankara Emniyeti’inde bulundukları açıklanan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, ve Salim Zeybek’in durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.





GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN BASKI UYGULANDIĞI ENDİŞESİ OLUŞUYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 6 ay kaybolduktan sonra Ankara Emniyeti’nde ortaya çıkan dört kişinin avukatlarla görüşmelerine izin verilmemesine tepki gösterdi. HRW, 4 kişiye avukatlarla görüşme izni verilmemesinin, gerçeklerin baskı yoluyla örtbas edilmeye çalışıldığı şüphesini güçlendirdiğini belirtti.





HRW, avukatla görüşme izni verilmemesinin “gerçeklerin ortaya çıkmaması için söz konusu dört kişi üzerinde baskı uygulandığı endişesine yol açtığına” vurgu yaptı.





HRW Direktör Yardımcısı Tom Porteous, “Türk yasaları ihlal edilerek, avukatların bu kişilerle görüşmesi engellendi. Bu bizim yetkililerin, söz konusu dört kişinin beş buçuk ay boyunca gerçekte ne yaşadıklarını gizlemeye çalıştıkları yönündeki şüphemizi güçlendiriyor” diye konuştu.





HRW Direktör Yardımcısı Porteous, bu kişilerin Şubat ayında zor kullanılarak kaçırıldıkları iddiaları ile bu süre zarfında ne yaşadıklarının tüm yönleriyle aydınlatılması, olaya karışan herkesin de yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.





TÜRK MAKAMLARI, MUSTAFA YILMAZ VE GÖKHAN TÜRKMEN’İ BULMAK İÇİN ACİLEN ADIM ATMALI

Tom Porteous, Şubat ayından bu yana kayıp Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’in nerede bulunduklarının ortaya çıkartılması için Türk makamlarına da bir çağrı yaparak, “Yılmaz ve Türkmen’in nerede olduklarını belirlemek için acilen gerekli adımları atılmalı” dedi.





YASALAR İHLAL EDİLİYOR: GÖZALTINDAKİ ŞAHISLAR AVUKATLARI İLE GÖRÜŞMELİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’deki kanunlar uyarınca gözaltında tutulan şahısların avukatlarla görüşmelerine izin verilmesi gerektiğini ve bu görüşmelerin avukat-müvekkil gizliliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, ayrıca bağımsız doktorlar tarafından kapsamlı bir sağlık muayenesine de izin verilmesi gerektiğine işaret edildi.





Ankara TEM’de avukatlarla görüşmelerine izin verilmeyen Zeybek, Ugan, Kaya ve Irmak’a aileleri ile iki kez polis eşliğinde görüşme izni verildi.





İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ, AİLELERDEN ALDIĞI BİLGİLERİ PAYLAŞTI

HRW, ailelerle yapılan görüşmelerde alınan bilgileri de paylaştı.





HRW, “Aileleri yakınlarının solgun olduklarını, kilo verdiklerini ve kayıp oldukları aylara ilişkin sorulara yanıt vermek istemediklerini söyledi. Eşler, polisin yanında konuştukları kocalarının avukatla görüşmek istemediklerini söylediğini aktardı. Eşler ayrıca kocalarının kendileri hakkındaki kampanyalara son verilmesini, uluslararası kurum ve kuruluşlara yapılan şikayetlerin de geri çekilmesini istediğini söyledi” dedi.





HRW, ailelerin görüşmede kaybolan kişilere yaklaşık 6 aydır nerede bulundukları sorularını sorduğu, kayıp kişilerin bu sorulara cevap vermekte isteksiz davrandıklarını ve daha fazla soru sorulmasına görüşmede hazır bulunan polislerin engel olduklarını kaydetti.





AİLELERİN ANLATIMI BASKI UYGULANDIĞI ENDİŞELERİNİ ARTTIRIYOR

HRW bu bilgiler ışığında, “Bu görüşmelerde polisin hazır bulunması, söz konusu dört kişinin içine kapanık konuşma tarzı, geçmiş aylar hakkında bilgi paylaşamamaları ya da paylaşmaktan korkmaları, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bu kişiler üzerinde bilgi gizlemeleri ve gözaltıları ile ilgili uydurma bir anlatım sunulmasına iştirak etmeleri için baskı uygulandığı endişelerini artırıyor” değerlendirmesini yaptı.





HRW, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası AKP hükumetinin Hizmet Hareketi ve mensuplarına karşı eşi görülmemiş bir baskı uyguladığını hatırlattı.