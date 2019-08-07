Erişimi engellenen internet siteleri Avrupa Konseyi'ne taşındı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Türkiye’nin Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimi engelleyen kararını iptal etmesini istedi.





IFJ ve EFJ ayrıca mahkeme kararını Avrupa Konseyi’ne taşıdı. Karar Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Gazeteciliğin Güvenliği Platformunu’na bildirdi. Karar Avrupa Konseyi’nin ‘Media Freedom Alerts’ (Medya Özgürlüğü Uyarıları) sayfasında “Henüz yetkililerden cevap yok” notuyla paylaşıldı.





'KEYFİ VE GERÇEKTEN YOKSUN'





EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutiérrez, kararla ilgili “Bu büyük sansür eylemi tamamıyla keyfi ve gerekçeden yoksundur. Bu korkunç mahkeme kararının derhal yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.





IFJ, kararı kendi internet sitesinde de kınadı.





'KARAR GERİ ÇEKİLMELİ'





Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da engelleme kararını kınadı. AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, erişim engeli kararı konusunda derin kaygı duyduğunu açıklayıp, engele son verilmesi çağrısında bulundu.





“Türkiye’deki saygıdeğer bağımsız basına ve diğer pek çok internet sitesine getirilen erişim engeli kararı konusunda derin bir kaygı içindeyim” diyen Désir, sözlerine şöyle devam etti: “İnternet kaynaklarına erişimin engellenmesi, sadece büyük çaplı insan hakları ihlalleri durumunda veya kamu düzenine mevcut bir tehdit söz konusu olduğunda uygulanabilecek olağanüstü bir önlemdir. Bianet, yayınlanmasında kamu yararı bulunan konularda habercilik yapan önemli bir basın kuruluşudur. Söz konusu karar, Türkiye’deki basın özgürlüğüne getirilen önemli bir sınırlamayı gösteriyor ve ülkenin basın özgürlüğüne yönelik taahhütlerini zayıflatıyor.”





“Türk yetkilileri, bu kararı yeniden gözden geçirmeye ve ifade özgürlüğü ile bağımsız basına saygı göstermeye çağırıyorum. İnternet haber kaynaklarına engelsiz erişim, vatandaşların farklı bakış açılarıyla birlikte inanılır ve güvenilir bilgiye erişim sağlayabilmesi için kilit öneme sahiptir” diyen Désir, söz konusu kararın ülkedeki mevcut İnternet yasasının ve Sulh Mahkemelerine ilişkin usullerin yeniden düzenlenmesine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğuna da vurgu yaptı.