Kaçırılan 11 kişiyi Başbakan'a sordu

CHP'li Şenal Sarıhan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Ankara'da aralarında polis ve MİT çalışanlarının da olduğu 11 kişinin zorla kaçırılarak kaybedildiği iddialarının basına yansıdığını hatırlattı.















KAYIPLARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR







İddiaların İnsan Hakları Derneği'ne ulaştığını kaydeden Sarıhan kaçırıldığı ve zorla kaybedildiği iddia edilen isimler ve yaşananlarla ilişkin İHD raporuna yansıyan bilgilere de önergesinde yer verdi. Sarıhan’ın önergesinde yer verdiği bilgiler şöyle:





Sunay Elmas: Ankara'da yaşayan Elmas, 27 Ocak 2016'da çocuklarını Sincan'a bıraktı, dönüşte CEPA Alışveriş Merkezi'nin önünden saat 11'de siyah bir transporter ile kaçırıldığı iddia ediliyor. Ailesi, Sincan'dan döndükten sonra aracının tüm görüntüleri MOBESE kameralarında olduğunu söylüyor. Eşinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvurulardan bir sonuç çıkmadı.





Ayhan Oran: Eski MİT çalışanı. Yunanistan'da görev yaptığı sırada Haziran 2016'da Türkiye'ye çağrıldı, 17 Temmuz 2016'da açığa alındığı, 2 Ağustos 2016'da ihraç edildiği ortaya çıktı. Ailesinin verdiği bilgilere göre, 1 Kasım 2016'da saat 12:38'de bulunduğu sitenin kamera kayıtlarından bulunduğu siteden çıkışı görülüyor. Kendisinden bir daha haber alınamadı.





Mustafa Özgür Gültekin: Rekabet Kurumu çalışanıydı. 21 Aralık 2016'da, saat 18:15 sıralarında Ankara Beştepe'de kaçırıldığı iddia edildi. Ailesi çevredeki tüm kamera kayıtlarını topladı. Kayıtlarda Gültekin'in dört araç tarafından takip edildiği görülüyor. Gültekin aracından inip bir markete giriyor, alışveriş yapıp çıktıktan sonra etrafı sarılıyor ve siyah transportera bindirilerek kaçırılıyor.





Hüseyin Kötüce: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanıydı. Şubat 2017'de işyerinden çıktıktan sonra aracına binmek üzere gittiği Batıkent Metro İstasyonu otoparkından saat 19:00 civarında kaçırıldığı söylendi. Polise başvuran ailenin ısrarına rağmen araçta parmak izi tespiti yapılmadı, etraftaki kamera görüntüleri toplanmadı.





Turgut Çapan: Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanıydı. 31 Mart 2017'de Yenimahalle'nin Şentepe semtinde kaçırıldığı iddia edildi.





Mesut Geçer: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski çalışanı. MİT'ten ihraç edildikten sonra 31 Mart 2017'de Yenimahalle ilçesi Çakırlar semtinde arabası durdurularak kaçırıldığı ileri sürüldü.





Önder Asan: FETÖ/PDY soruşturması sebebiyle kapatılan özel bir okulda öğretmendi. Yenimahalle'nin Şentepe semtinde 1 Nisan 2017'de kaçırıldığı iddia edildi. Yakınları kendi imkânlarıyla çevredeki kameraların görüntülerinin bir kısmı topladı. Asan'ın aracı, lastiği kesilmiş halde kaçırıldığı yere yakın bir noktada bulundu.





Cengiz Usta: 4 Nisan 2017 tarihinde öğretmen Cengiz Usta kayboldu. Ailesi Emniyet'ten yardım alamayınca kendi imkânlarıyla bilgi topladı ve Usta'nın benzer yöntemlerle kaçırıldığını belirledi.





Mustafa Özben: Ankara Barosu eski avukatlarından Mustafa Özben, 9 Mayıs 2017 günü öğlen saatlerinde kızını okula bırakmak üzere evinden çıktı. Özben, o gün evine geri dönmedi. Özben'in bir müddet KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak derslere girdiği öğrenildi.





Fatih Kılıç: KHK ile mesleğinden ihraç edilen öğretmen Fatih Kılıç'tan 14 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ailesi haber alamamaktadır. Fatih Kılıç 14 Mayıs 2017 günü saat 23.00 sıralarında Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) ailesini yolcu ettikten sonra ortadan kayboldu. Ailenin ısrarlarına rağmen Emniyet, AŞTİ'deki kamera kayıtlarını vermedi.





Durmuş Ali Çetin: KHK ile mesleğinden ihraç edilen polis memuru Durmuş Ali Çetin, 17 Mayıs 2017'de kaçırıldı. 7 ay önce açığa alınıp daha sonra da meslekten ihraç edilen 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşadığı evden sabah saatlerinde ayrıldı ve bir daha dönmedi. Aile polisten yardım alamamaktan şikâyetçi.





“GÖZALTINDALAR MI? DEĞİLSELER ARAŞTIRILIYORLAR MI?”





CHP'li Şenal Sarıhan, İHD raporunda yer verilen bilgiler ışığında Başbakan Binali Yıldırım'dan şu sorularının yanıtını istedi:





* Hem kayıp savı hem de resmi makamların, konunun muhataplarına bilgi vermemesi, kayıt dışı bir gözaltının yapılmış olduğunu düşündürmektedir. Söz konusu şahısların gözaltına alındığına dair kamuoyunda ciddi bir şüphe oluşmuştur. Şahıslar, bakanlığınıza bağlı herhangi bir kurum veya kuruluşta gözaltında mıdır?





* Gözaltında değilse bu kuşkuların giderilmesi için yapılan bir araştırma var mıdır? Kamuoyuna bu konu ile ilgili bir açıklama yapılması düşünülmekte midir?





Haber alınamayan kişilerden bazılarının eski MİT çalışanı olması nedeniyle MİT tarafından yapılan ayrı bir araştırma var mıdır?





* Kayıpların aileleri, kaçırılma vakaları sonrası ilgili emniyet birimlerine yaptıkları başvuruların göz ardı edilerek, soruşturmanın gerekliliklerini yerine getirilmediğini iddia etmektedir. Kamera kayıtları, parmak izi inceleme gibi hususların usulünce yapılmadığını söylemektedir. Ailelerin başvurularına ilişkin bugüne dek ne gibi işlemler yapılmıştır?





* İHD tarafından İçişleri Bakanlığı'na, Nisan başında, Turgut Çapan ile ilgili yapılan başvuruya ilişkin bu güne dek yapılan işlemler nelerdir? Herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır ve sonucu nedir?