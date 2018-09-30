Samanyolu Haber /Gündem / Kaçak hacca giden 20 Türk Suudi Arabistan'da mahsur kaldı /30 Eylül 2018 10:19

Kaçak hacca giden 20 Türk Suudi Arabistan'da mahsur kaldı

Türkiye'de kaçak bir seyahat acentesinin Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Nasco adlı firmadan davet alınmış gibi sahte belge düzenleyerek 120 Türk'e ticari vize alınmasını sağladığı ve kurasız hacca giden 20 Türk vatandaşının ülkeden çıkışına izin verilmediği belirtildi.

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Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitmek için bu yıl Türkiye'den yaklaşık 2.1 milyon kişi başvurdu. Çekilen kura sonucunda 80 bin kişi Suudi Arabistan'a gitmeye hak kazandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne kayıtlı olmayan kaçak bir acente de hacı adaylarını 'kuraya sokmadan' Suudi Arabistan'a göndermeyi başardı. Hacı adaylarını kurasız Suudi Arabistan'a göndermek için uyguladığı yöntem, kurada çıkmamalarına rağmen Hacca giden Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan dönüşünde fark edildi.

Ticari vize ile ülkeye giriş yapan 120 Türk vatandaşından 20'sinin ülkeden çıkışına onay verilmedi.

Habere göre, sistem şöyle işledi: Suudi Arabistan'a giderek ticari bir iş yapmak için o ülkedeki bir firmadan davet yazısı alınması gerekiyor. Davette ‘iş görüşmesi için Suudi Arabistan'a gelmesi gerekmektedir' gibi bir ifade yer alıyor. Bu davetiye, iş yapacak kişi dışında Türkiye'deki konsolosluğa da gönderiliyor. Kişiler, bu davetiye sayesinde ticari vizelerini alabiliyor. Burada da Suudi Arabistan'daki Nasco isimli firmanın davetiyeleri kullanılıyor. İşin ortaya çıkmasını da bu firma sağlıyor.

Nasco isimli firma yaptığı incelemeler neticesinde kendi gönderdiği ‘davet' yazılarından daha fazla davetiyenin olduğunu anlıyor. Yani davetiyelerin kopyalandığını tespit ediyor. Kendi verdiği orijinal davetiye dışındakilerin sahte olduğu bilgisini Suudi yetkililere bildiriyor. Aslında kendisini ihbar ediyor. İşte bu noktadan sonra devreye giren Suudi yetkililerin henüz ülkeden çıkış yapmayan ve sahte davet yazısı ile ticari vize alan Türk vatandaşlarının çıkışına izin vermediği ileri sürülüyor. Acentelere gönderilen söz konusu yazıda da Türklerin, Suudi yetkililere yardımcı olmadığı, Türkiye'de bu vizelerin alınmasına kimin aracılık ettiği konusunda bilgi vermedikleri için çıkışlarına izin verilmediği iddia ediliyor.
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