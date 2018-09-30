Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'daki deprem ve tsunamide bilanço büyüyor: 832 ölü /30 Eylül 2018 10:24

Endonezya'daki deprem ve tsunamide bilanço büyüyor: 832 ölü

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.

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Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından tsunaminin etkili olduğu Palu kentinde ölü sayısının 832'ye çıktığını açıkladı.

İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Palu'daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geçeceği belirtildi.
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