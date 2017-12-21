Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden Bulgaristan'a rüşvet tepkisi /21 Aralık 2017 19:43

Avrupa Birliği'nden Bulgaristan'a rüşvet tepkisi

Avrupa Birliği (AB), karayoluyla anavatanlarına giden Türkiye kökenli göçmenlerin Bulgaristan'da yaşadıkları rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ivedilikle araştırılmasını istedi.

Avrupa Birliği'nden Bulgaristan'a rüşvet tepkisi



Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Bulgar polisinin odağında olduğu yolsuzluk iddialarının "gecikmeden, tarafsız bir şekilde incelenmesini" talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve Belçikalı AP üyesi Kathleen van Berempt'nin hazırladığı raporda, Türkiye kökenli bazı AB Avrupa vatandaşlarının başta rüşvet olmak üzere birçok yolsuzlukla karşı karşıya kaldığı vurgulanmıştı.

Hollandalı parlamenter Kati Piri'ye göre, AB Komisyonu'nun ivedilikle soruşturma istemesi olumlu bir adım.

Bulgaristan hükümetine daha fazla baskı uygulanacağından emin olduklarını söyleyen Piri, "Nihayet, 10 yıllık AB üyeliğinden sonra Bulgaristan'daki sınır geçişi yolsuzluğuna son verilmesinin zamanı geldi" dedi.

Bulgaristan'a işbirliği çağrısı
Piri, 1 Ocak 2018'de AB Dönem Başkanlığı görevini devralacak olan Bulgar makamlarına, karayoluyla seyahat eden Türkiye kökenli Avrupalı göçmenlere yönelik yolsuzluğun önlenmesi konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

AP Sosyalist Grup üyesi Kati Piri ve Kathleen van Berempt, Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı 200'den fazla şikayeti içeren "kara kitap"ı geçen hafta Bulgaristan'ın Brüksel Büyükelçiliği yetkililerine iletmişti.

Kitapta, Avrupalı Türklerin Bulgaristan sınırında yaşadıkları sorunlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Bulgaristan sınırında uzun süre bekletilerek, sınır ve gümrük yetkililerine rüşvet vermeye zorlanıyor.
Tüm araçların zorunlu olarak ücretli dezenfeksiyona tabi tutuluyor.
Polis tarafından haksız yere cezalar yazılıyor.
Sürücüler, sabit fiyatın üzerinde karaborsa trafik pulu almaya zorlanıyor.
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