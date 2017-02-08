Samanyolu Haber /Gündem / 'Jöleye dayanarak geldim, burayı bana verdiler' /08 Şubat 2017 12:44

'Jöleye dayanarak geldim, burayı bana verdiler'

Kamuya ait birikimler 5 Şubat'ta Varlık Fonu'na devredildi, bir vatandaşsa "Jöleye dayanarak geldim. Burayı bana verdiler" diyerek Ziraat Bankası şubesi çalışanlarını trolledi

Varlık fonu Ziraat Bankası'nı teftişe çıkarsa...

Ankara Tuzluçayır'da sokağa çıkan bir genç ise, yakasında "Varlık Fonu" yazısı ile halka mizahi yolla durumu anlattı. Ziraat Bankası'nın Tuzluçayır Şubesi'ne giden genç, "Ben Varlık Fonu'yum. Burası benim bankam. Teftişe geldim" dedi. Banka yöneticileri durumu bir süre anlayamasa da, banka içerisinde bulunanlar durumu anlayarak gülümsedi. Genç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu'nda yer alan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kardeşi olduğunu söyleyerek, "Jöleye dayanarak geldim. Burayı bana verdiler" dedi.
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