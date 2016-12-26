Jet Fadıl onu da yaptı

Jet Fadıl hapiste bile işbaşında





Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, Capricegold’un genel kurulunu 10 gün önce cezaevinden topladı.





Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin yönetim kurulu başkanı Fadıl Akgündüz’ün imzasıyla yer alan ilana göre genel kurul, Didim’deki Caprice Otel’de 16 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Didim’deki genel kurula Akgündüz’ün “kız kardeşi ve annesi” de katıldı. Genel kurulun gündeminde 2014- 2015 yıllarıyla ilgili Akgündüz döneminin oylanarak aklanması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi vardı.





Prim ve ikramiye istedi





Avrupa’da ve Türkiye’de binlerce mağdur yaratan Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa’daki Capricegold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Akgündüz’ün Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğu sürerken Ticaret Sicil Gazetesi’nde mağdurlar açısından tartışma yaratacak bir ayrıntı yer aldı. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilana göre Capricegold Otelcilik’in yönetim kurulu üyeleri Memet Fadıl Akgündüz, kardeşi Birsen Akgündüz ve annesi Zekiye Akgündüz 16 Aralık 2016 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmasına karar verdi. Genel kurulla ilgili ilanda yer alan gündeme göre Akgündüz ailesi son iki yılla ilgili icraatlarını oylayacak, iki yıllık dönemi ibra ederek aklayacak. Gündem maddelerinden birisi de yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi. Genel kurulda görüşülecek 5. madde ise aynen şöyle:





“Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi...”





Genel kurulu yapılmış gibi göstermişti





Fadıl Akgündüz yıllar önce de Jetpa Holding A.Ş.’nin ‘toplanmayan genel kurulunu yapılmış gibi’ göstermişti. Usulsüz genel kurul toplantıları nedeniyle Bakanlık Komiseri de ceza almıştı. Bu skandal noter kanalıyla tespit edilmiş; kâğıt üstünde Jetpa Holding’in genel kurulunu bakanlık adına müfettiş olarak izlediğini belirten Ferit Öztürk’e ceza kesilmişti. Daha sonra ceza alan ismin 1999 yılından 2010 yılına kadar 11 yıl boyunca Jetpa Holding A.Ş.’nin genel kurullarına bakanlık adına katılan müfettiş olduğu ortaya çıkmıştı.





Mağdur avukatı Papakçı: Mal kaçırma operasyonu





Jetpa mağdurlarının avukatı Dr. Acun Papakçı gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı: “Jetpa mağdurları davaları kazanmaya başlayınca Didim’de bulunan oteli işleten ve Jetpa Holding’in yüzde 98 payıyla büyük ortağı olduğu Aytepe Turizm sermaye arttırımıyla Mai Turizm’e yaklaşık 1/200 değerine devredildi. Mai Turizm bugün Capricegold Bayrampaşa ve Capricegold Maldiv projesi ile binlerce mağdur yaratan şirket. Aytepe Turizm’in devrindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak açılan davada Yargıtay bunları ciddi bularak mahkemenin ret kararını bozdu. Bu karar Capricegold’un en önemli mal varlığından olması ve Jetpa mağdurlarının alacaklarına kavuşması anlamına da gelecektir. İşte bu nedenle son dönemde tekrar bir mal kaçırma operasyonu yapıldığını düşünüyoruz. Aytepe Turizm 2013’te unvanını Capricegold Otelcilik olarak değiştirmişti. Bu şirket 16 Aralık 2016’da genel kurul toplantısı yaptı. İşin ilginci genel kurul yapılmasına karar verilen yönetim kurulu toplantısının yapıldığı tarihlerde Memet Fadıl Akgündüz hapiste. Buna göre Didim’de bulunan otelin sahibi olan Capricegold Otelcilik’in yönetim kurulu toplantıları cezaevinde yapılıyor. Bu sefer nasıl bir yol izlediklerini biz de merak ediyoruz. Bu konuda gerekli hukuki adımları atacağız.