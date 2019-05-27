Japonya'nın Tahran ile arabuluculuk teklifini Trump kabul etti

Trump dört günlük bir ziyaret için Japonya'da bulunuyor.





Abe, gelecek ay ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran'a gidecek.





İran, ABD yönetimi ile görüşme konusuna ilgi göstermediğini ifade ediyor. ABD, nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırım uyguluyor.





ABD bu ay başında İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermişti, bölgeye ayrıca 1500 asker gönderileceği açıklanmıştı.





İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda Trump "Başbakanın ve Japonya'nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.





"İran'ın görüşmeden yana olacağına inanıyorum. Onlar görüşmek isterse biz de isteriz… Kimse kötü bir şey olsun istemez, özellikle ben" diye devam etti.









