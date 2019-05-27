Akşener’e ‘gözdağı’: Bilal Erdoğan kendini zor tutuyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu vakfa 16.5 milyon lira verdiğini söyleyen Akşener, “Malazgirt Meydan Muharebesi’nde bu kadar ok atılmadı” demişti.







Bilal Erdoğan, Akşener’e Okçular Vakfı’nca 7’ncisi düzenlenen Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında yanıt verdi: “Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır.”

