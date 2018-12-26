Japonya balina avını tekrar başlatıyor

Karara uluslararası kamuoyundan tepkiler var.





Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga yaptığı açıklamada, “Gelecek yıl Temmuz ayından itibaren ticari amaçlı olarak balina avlanmasına başlanacak olması gerekçesiyle Uluslararası Balina Komisyonu’nundan çekilmeye karar verdik.” dedi.





Suga, “Gelecek yıl Temmuz ayında başlayacak olan balina avı sadece Japonya karasuları ve özel ekonomik bölgesi alanları içerisinde yapılacaktır. Güney yarımkürede ya da Antarktika sularında avlanmayacağız.” dedi.





Japonya’nın bu yılın başında ticari amaçlı balina avlanması konusunda komisyonla ters düşmesinin ardından böylesi bir karar bekleniyordu.





Tokyo daha önce de bilimsel araştırmalar amaçlı olarak her yıl yüzlerce balinanın avlanmasını eleştirmiş ve komisyondan ayrılma tehdidinde bulunmuştu.





Suga, Japonya’nın ayrılma kararını resmi yollardan da Uluslararası Balina Komisyonu’na yıl sonuna kadar ileteceğini kararın 30 Haziran itibariyle de yürürlüğe gireceğini söyledi.





Japonya’nın uluslararası komisyondan ayrılması, kendi karasularında komisyon tarafından koruma altına alınan minke ve diğer balina türlerini avlamaya başlaması anlamına geliyor.





Ancak ayrılık sonrası Japonya bilimsel araştırmalar amaçlı olarak Antarktika sularında avlanma yapamayacak.





Japonya bu kararıyla birlikte ticari avlanma yasağına karşı çıkan İzlanda ve Norveç’e katılmış olacak.





Karar, balinaların avlanmasına karşı çıkan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle ticari avlanmaya izin verilmesini isteyen ülkeler arasındaki tansiyonu da yükseltecek.





Japonya yıllardır balina avlıyor ve balina eti özellikle ikinci dünya savaşı sonrası yoksulluk yıllarında ülkede yaşayan insanların başlıca protein kaynağı olmuştu.





Ancak son yıllarda halkın büyük kesiminin çok az ya da hiç yemeyi tercih etmemesi nedeniyle balina eti tüketimi azalmıştı.





Amerikanın Sesi