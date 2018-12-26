Samanyolu Haber /Gündem / Yeni anket... İstanbul ve Ankara'da kim önde? /26 Aralık 2018 16:28

Yeni anket... İstanbul ve Ankara'da kim önde?

Piar Araştırma yerel seçime yönelik yaptığı anket sonucunu yayımladı.

SHABER3.COM

Piar Araştırma'nın yerel seçim anketi sonuçlarına göre İstanbul’da AKP’nin, Ankara’da CHP’nin adayı önde.

Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120, Ankara’da 1950 kişiyle görüşülerek yapıldı. Anketin hata payı yüzde 1,8 olarak açıklandı.

Buna göre İstanbul’da AKP’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

Ankara’da ise İstanbul’un tam tersi bir durum var. Başkentte CHP’nin İYİ Parti’nin de desteğini alan adayı Mansur Yavaş yüzde 41,9’la ilk sırada. AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 35,2 olarak kayda geçti.

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