Japonlar sonunda tamamen şeffaf televizyon yaptı

HDTV sektöründe önemli bir teknolojik gelişmeye imza atan Panasonic, tamamen şeffaf ekranlı televizyonunu görücüye çıkardı. Panasonic geliştirdiği süper ince HDTV şeffaf televizyonu ile TV endüstrisinde bir ilki gerçekleştirmiş oluyor.





2016 CES Fuarında da kendini gösteren Panasonic görünmeyen televizyon LED yerine OLED ekran kullanıyor ve kapatıldığında tamamen şeffaf oluyor. Bu özelliği televizyonu oldukça dekoratif yaparken, nerede olduğunu unutmanıza da sebep olabiliyor. Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi Panasonic televizyon çalışmadığı anda sadece bir cam panel haline dönüşüyor. Çalıştırıldığın da kaliteli görüntü veren bir HDTV olarak ortaya çıkıyor.





Televizyon aslında bir mobilya gibi tasarlandığı için evde bütün olarak bir televizyondan daha çok yer tuttuğunu söylemek de mümkün. Panasonic şeffaf HDTV sağa, sola ya da yukarı ve aşağı hareket ettirilirsek ayarlanabilen bir aksam üzerinde duruyor. Fakat henüz başlangıç olarak değerlendirilebilecek olan Panasonic şeffaf HDTV zaman için da daha kullanışlı bir TV setine dönüşecektir diye düşünüyorum. Aşağıda Panasonic ürünlerinin benzer bir çok örneğini bulabilirsiniz.

