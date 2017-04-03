Ekvador'da seçim gerginliği









Seçim Komisyonu'na göre eski cumhurbaşkanı yardımcısı Lenin Moreno yüzde 51,1 ile seçimleri önde götürüyor. Lasso'nun oy oranı ise yüzde 48,9. Seçim Komisyonu oyların yüzde 95'inin sayıldığını açıkladı ancak henüz bir kazanan ilan etmedi.





Lasso ise bir sandık çıkış anketinin zaferini işaret etmesi üzerine kutlamaya başlamıştı.

Moreno'nun seçimlerde önde olduğunun anlaşılmasının ardından Lasso hile yapıldığını savundu ve oyların yeniden sayımı istedi. Lasso ayrıca destekçilerine "Sokağa inin ve barışçıl bir şekilde oyunuzu savunun" çağrısı yaptı.





Başkent Quito ve Guayaquil'de seçim konseyi ofisleri önünde toplanan yüzlerce Lasso destekçisi, Ekvador bayrakları taşıyarak, "Hileye hayır" sloganları attı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığına göre polis Guayaquil'de günevlik bariyerlerini aşarak seçim konseyi binasına girmek isteyen protestoculara biber gazı kullandı.

Moreno seçimleri kazanırsa ülkede 2007'de Cumhurbaşkanı Rafael Correa ile başlayan on yıllık solcu yönetimleri devam ettirecek.





Protestocular başkentte bir polis barikatını açmaya çalışıyor





Moreno'nun seçimleri kazanması, Arjantin, Brezilya ve Peru gibi yakın dönemde sağa kayan ülkeler nedeniyle sol hareketlerin can çekiştiği Latin Amerika için de önem taşıyor.

Moreno aynı zamanda dünya çapındaki az sayıda engelli liderlerden de biri olacak. Moreno 1998'de bir hırsızlık olayı sırasında sırtından vurularak yürüme kabiliyetini kaybetmişti.





Moreno'nun zaferi Wikileaks lideri Julian Assange'ı da rahatlatacak. Lasso, Assange'ı yaklaşık 4,5 yıldır barındığı ülkenin Londra'daki Büyükelçiliği'nden çıkarma sözü vermişti.

Eski bir bankacı olan Lasso kampanya sırasında ülkeye yabancı yatırım çekeceğini söylemişti.

Pazar günü yayımlanan sandık çıkış anketleri iki adayın arasındaki farkın çok az olduğunu gösteriyordu.