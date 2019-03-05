Japon devi de Türkiye'den çıkıyor

Havuz medyasında yer alan habere göre Fujitsu Türkiye'nin çekilme kararını önümüzdeki saatlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.





Dünyanın en büyük mali kuruluşlarından HSBC ve Citi'nin yanısıra, enerji devleri Fransız Total ve Avusturyalı OMV de Türkiye'ye veda etmişti,





Dünyanın önde gelen elektronik bileşen üreticilerinden Fujitsu, bilişim ve iletişim alanında dünyanın lider teknoloji sağlayıcıları arasında gösteriliyor.





100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDE FAAL





100'ün üzerinde ülkede 160 bini aşkın çalışanıyla Fujitsu, sistemler ve hizmetler alanındaki uzmanlığını gelişmiş ve üstün tasarımlı teknolojilerle birlikte sunuyor.





40 milyar dolarlık cirosu, 2,5 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, 1.500 bilim adamı ve 18 bin mühendis ile hemen her gün yenilikçi bir teknolojiye imza atan Fujitsu, Avrupa’dan Orta Doğu’ya Afrika’dan Hindistan’a kadar birçok pazarda faaliyet gösteriyor.







TÜRKİYE'DE 100 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYORDU





Fujitsu, Türkiye’de ise büyük bir bölümü mühendis olan 100 çalışanı ve bilişim alanındaki uzmanlığı ile ülke sathında 81 ilde 1,5 milyonun üzerinde farklı marka ve modelde cihazı destekliyor.





Fujitsu Türkiye, ağırlıklı olarak devlet kurumlarına kurumsal hizmet sağlıyordu.





2018 yılında hazır giyim sektöründe C&A, River Island, Top Shop, Douglas, La Senza ve Debenhams gibi dünya markaları Türkiye'de kepenk kapatmıştı.

