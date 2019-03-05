Cindoruk: Kenan Evren diktatördü ama o bile böyle yapmadı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 1 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Şişli'de eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti.





"Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarıma İmamoğlu'na oy vermeye çağırdım” diye söze başlayan Cindoruk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.





İmamoğlu'na oy vereme çağrısının nedenlerini açıklayan Cindoruk, "Kenan Evren, diktatör olmasına rağmen 1984 seçimlerine müdahele etmemişti. Bu dönemlerde yapılan seçim yarışları adil değil. Cumhurbaşkanı bu seçime müdahale etmiştir, yanlıştır” dedi.





'CUMHURBAŞKANI BU SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMİŞTİR, YANLIŞTIR'





DYP’li eski ekonomi bakanı Ufuk Söylemez ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ziyarette, 1984 yerel seçimlerinde DYP’nin İstanbul belediye başkan adayı olarak seçimlere girdiğini ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Kenan Evren’in oturduğunu hatırlatan Cindoruk, Kenan Evren'in müdahale etmemesiyle adil bir seçim olduğunu ifade etti:





“Bugünü mukayese ettiğimde Kenan Evren diktatör olmasına rağmen bu seçime müdahale etmedi. Gayet adil, demokratik bir yarış yaptık. Bu dönemlerde yapılan seçim yarışları adil değil. Cumhurbaşkanı bu seçime müdahale etmiştir, yanlıştır. Bu seçimin adil olması için sadece adaylar arasında olması gerekir. Bir meclis başkanının ve iki bakanın görevlerinden ayrılarak aday olması yanlıştır. Size bu yüzden destek veriyorum, bu sebeple size oy vereceğim. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımı da size oy vermeye çağırdım. Böyle büyük ve güzel bir şehir 16 milyon nüfusuyla size emanettir. Gereğini yapın” diye konuştu.





Cindoruk’un ardından söz alan İmamoğlu, şehrin tek gündeminin imar ve plan değişikliği olduğunu söyledi