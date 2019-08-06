Jandarma istedi, onlarca haber sitesi, Facebook ve Twitter hesabı engellendi

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aynı gün 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi.







Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest hesaplarının yanı sıra haber portalları da yer alıyor.





Erişim engeli getirilen adresler arasında, bianet, Gazete Fersude, ETHA, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un Twitter hesabı, Gezi davası için açılan kampanya hesabı 'Geziyi Savunuyoruz' Twitter hesabının yanı sıra çok sayıda Facebook Instagram hesapları da var.





Mahkeme erişim engeli kararında İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın talebi üzerine 'Yayınlanan içeriklerde 5651 sayılı kanunun 8-a maddesinin 1. fırkasında yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması' gerekçesiyle çok sayıda adrese erişim engeli getirildiği belirtildi.





BİANET'İN 200 BİNDEN FAZLA YAZI VE HABERİNE ERİŞİM ENGELLENDİ





bianet, mahkeme kararıyla Kasım 2000'den bu yana yayın yapan bianet'teki en az 200 bin habere erişimin engellenmiş olduğunu duyurdu.