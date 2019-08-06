Samanyolu Haber /Medya / RTÜK'e internet denetiminin iptali için ilk dava açıldı /06 Ağustos 2019 15:08

RTÜK'e internet denetiminin iptali için ilk dava açıldı

Ankara Barosu, yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı

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Ankara Barosu, Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

BirGün'ün haberine göre Ankara Barosundan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin, 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.

Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı. Dava dilekçesinde, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.
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