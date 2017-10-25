Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de polis ders saatinde okulu bastı öğrencileri kitaplarıyla dışarı attı! /25 Ekim 2017 19:24

İzmir'de polis ders saatinde okulu bastı öğrencileri kitaplarıyla dışarı attı!

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi'ne Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu gerekçesiyle ders saatinde baskın yapıldı. Öğrenciler ve kitapları polis zoruyla dışarı atıldı!

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Eğitim düşmanlığının böylesi!

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı polisle birlikte okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Kapatma işlemi sırasında polis, okul çevresini sardı, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı.



Kapatma kararıyla öğrenciler büyük şok yaşadı. Aileler okula gelerek yetkililerden bilgi almak istedi. Çocuklarının bundan sonraki durumunu merak eden veliler, kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti. Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ve okula ait kitaplar, poşetlere konularak dışarıya atıldı. Okulun kapatılmasının ardından öğrenciler ve aileleri okulun önünden ayrıldı.




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