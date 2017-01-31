İzmir'de 30 avukat davadan çekildi

Şu ana kadar neredeyse tamamı hizmet hareketine yakın kişilerin davalarına bakmış toplam 708 avukat hakkında gözaltı/tutuklama işlemi yapılırken kanun gereği atanan avukatlar, müvekkilleri masum bile olsa savunmaktan korkuyor. Son örnek İzmir'de yaşandı.





İzmir'de 15 Temmuz'a ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanacağı dava öncesi 30 avukat benzer korkuyla istifa etti.



