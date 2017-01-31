İzmir'de 30 avukat davadan çekildi

Şu ana kadar neredeyse tamamı hizmet hareketine yakın kişilerin davalarına bakmış toplam 708 avukat hakkında gözaltı/tutuklama işlemi yapılırken kanun gereği atanan avukatlar, müvekkilleri masum bile olsa savunmaktan korkuyor. Son örnek İzmir'de yaşandı.
İzmir'de 15 Temmuz'a ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanacağı dava öncesi 30 avukat benzer korkuyla istifa etti.
Darbe girişimine ilişkin görülen 270 kişinin yargılandığı ilk davada 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün yapıldığını, bugün de tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün gerçekleştirileceğini ayrıca sanıkların haklarının hatırlatılması ve iddianamenin özetinin okunmasının planlandığını anımsattı.
İzmir Barosu tarafından Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi ataması yapılan 30 avukatın, mahkemeye heyetine dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yaptığı öğrenildi.
Mahkeme heyetinin, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün tamamlanmasının ardından istifaları değerlendireceği belirtildi.