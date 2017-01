Freedom House raporunda Türkiye resmen çakıldı!

Freedom House Dünyada Özgürlükler - 2017 (Freedom in the World - 2017) raporunu açıkladı.







Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit (Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy) başlıklı raporda Türkiye yine “Kısmen Özgür” ülkeler kategorisinde yer alsa da 2016’da özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.











Rapora göre,

* Popülistlerin ve milliyetçilerin güç kazandığı 2016 senesi, küresel çapta özgürlüklerin art arda gerilediği 11. yıl oldu.

* “Özgür” kategorisinde yer alan Brezilya, Çekya, Danimarka, Fransa, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Tunus ve ABD’de siyasi haklar, temel haklar geriledi.













* 195 ülkeden 87’si (yüzde 45) “Özgür”, 59’u (yüzde 30) “Kısmen Özgür” ve 49’u (yüzde 25’i) “Özgür Değil” kategorisinde yer aldı.

* Orta Doğu ve Kuzey Afrika 2016’da en kötü sıralamaya sahip bölgeler oldu ve ardından Avrasya geldi.

* 0’dan (en özgür) 100’e (özgür değil) sıralamanın yapıldığı raporda özgürlükler sıralamasında ilk sırada 100 puanla Finlandiya, Norveç ve İsveç yer aldı. Son sırada ise Özbekistan (3 puan), Tibet (1 puan) ve Suriye (-1 puan) yer aldı.













* Türkiye 15 puan düşerek, 2016’da özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu. Son 10 yıllık trend içindeyse, özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu, ilk sıradaysa Orta Afrika Cumhuriyeti yer aldı.















* Türkiye için “Hükümet 260 kişinin öldürüldüğü bir darbe girişiminden kurtuldu. Darbenin ardından ilan edilen OHAL bu sene sonunda uzatıldı. Aralarında asker, polis, memur, yargı mensubu, akademisyen ve öğretmenlerin olduğu 150 binden fazla kişi tutuklandı” ifadeleri kullanıldı. “Temmuz’daki darbe girişiminin güvenlik ve siyasetteki yansıması düşüş oldu” dendi.

* Raporda Zaman gazetesine el konulduğu, CHP ve HDP’li milletvekillerine soruşturma açıldı. iki eş başkan dahil 12 HDP milletvekilinin tutuklandığı belirtildi.





Elif Akgül - BİANET