Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 24 avukata gözaltı /22 Eylül 2017 11:23

İzmir'de 24 avukata gözaltı

İzmir'de cemaat soruşturması kapsamında 24 avukat gözaltına alındı

SHABER3.COM

İzmir'de yürütülen cemaat operasyonu kapsamında 24 avukat gözaltına alındı.

Polis eş zamanlı olarak 37 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 24 avukat gözaltına alındı.
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