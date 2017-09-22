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İzmir'de 24 avukata gözaltı
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İzmir'de 24 avukata gözaltı
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22 Eylül 2017 11:23
İzmir'de 24 avukata gözaltı
İzmir'de cemaat soruşturması kapsamında 24 avukat gözaltına alındı
SHABER3.COM
İzmir'de yürütülen cemaat operasyonu kapsamında 24 avukat gözaltına alındı.
Polis eş zamanlı olarak 37 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında 24 avukat gözaltına alındı.
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