YÖK Başkanı: Sınavsız model mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye giriş sistemine ilişkin bir çalışma yapıldığını söylemişti.



Ailelere güvence





Saraç, aksayan ya da iyileştirmeye ihtiyaç duyulan taraflar için YÖK’te bir yıl önce bir çalışma başlattıklarını ve zaman zaman cumhurbaşkanına arz ettiklerini belirtti.





YÖK başkanı şu bilgileri verdi: “Giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sisteme yönelik bir hazırlığımız var. Fakat öğrencilerimiz ve ailelerimiz kesinlikle tedirgin olmasınlar. Çalışma şekillerini etkileyecek bir değişiklik söz konusu olmayacak. İyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak. Daha yalın, karmaşık olmayan ve daha kolay yönetilebilir bir model getireceğiz.”





Saraç, gelecek hafta bu konuya ilişkin genel çerçeveyi kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti