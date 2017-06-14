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İzmir kıyılarında bir deprem daha!
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İzmir kıyılarında bir deprem daha!
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14 Haziran 2017 08:49
İzmir kıyılarında bir deprem daha!
6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Karaburun'da artçı depremler sürüyor.
SHABER3.COM
Bu sabah saatlerinde bölgede 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.
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