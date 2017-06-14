İzmir kıyılarında bir deprem daha!

Bu sabah saatlerinde bölgede 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Karaburun açıklarında bu sabah saat 07.35'te 4.5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

