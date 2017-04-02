Samanyolu Haber /Gündem / İzlemedim ama yanlış /02 Nisan 2017 09:01

İzlemedim ama yanlış

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam, özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

SHABER3.COM

Yıldırım 15 Temmuz'un siyasi ayağı olmadığını savundu.  Ancak siyasi ayağı olmayan bir darbenin neyi amaçladığını ise izah etmedi:

"Siyasi ayağı yok. Olanlarla ilgili temizliği yaptık, bizim bilmediğimiz bir şey var da Kılıçdaroğlu biliyorsa açıklasın. Ben yok diyorum, var diyorsa buyursun açıklasın, milletin kafasını karıştırmasın. Kimseyi korumayız, ister milletvekili olsun, ister babamın oğlu olsun"

Başbakan ABD'ye uzanan Reza Zarrab yargılaması ve Halkbank tutuklamasıyla ilgili de Hizmet Hareketi'ni hedef aldı: 

(Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması) Anlaşılır bir şey değil. Bu arkadaş 2014’ten beri 7-8 kez gidip gelmiş, Rıza Zarrab davası başladıktan sonra da gidip gelmiş, o vakte kadar bir şey olmuyor, bu kez tutuklanıyor. Gerekçesi de Zarrab davası, İran’a para transferlerinde imzası olması, bu yeni bir şey değil ki, o zaman niye bir şey yapmadınız, burada da F...’nün tezgahı var.” 


Binali Yıldırım Ülker'i "1 NİSAN" reklamı hakkında da konuştu. Başbakan izlemediği reklamla ilgili Aktrollere hak verdi!

"Görmedim ama duydum. İzlemedim. Anlatıldı. Yersiz, anlamsız insanlara bir anlamda darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Bir hesaplaşma falan. Ondan bahsediliyormuş. Ablalar abiler bilmem ne. Bir takım yersiz laflar içeren ve zaten toplumda bir tedirginlik var. Bunu tetikleyen talihsiz bir reklam diyelim. 

Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana. Ama galiba zaten Ülker de yaptığı bir açıklamayla yanlış olduğunu ifade etmiş. Tabii bunlara herkesin bugünlerde daha sorumlu, duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı duyulması lazım. Milletimiz bu konularda çok diri, uyanık. En ufak bir hareketlenmede hemen arıyorlar. Beni arıyorlar, 'Efendim bugün bizim birlikte izinler kaldırıldı. Aman dikkat edin.' Bu da iyi bir şey değil. Sürekli acaba 'bu gece bir şey mi olacak?' korkusuyla insanları tedirgin etmeye hakkımız yok." 
<< Önceki Haber İzlemedim ama yanlış Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:24:55