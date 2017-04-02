İzlemedim ama yanlış

Yıldırım 15 Temmuz'un siyasi ayağı olmadığını savundu. Ancak siyasi ayağı olmayan bir darbenin neyi amaçladığını ise izah etmedi:







"Siyasi ayağı yok. Olanlarla ilgili temizliği yaptık, bizim bilmediğimiz bir şey var da Kılıçdaroğlu biliyorsa açıklasın. Ben yok diyorum, var diyorsa buyursun açıklasın, milletin kafasını karıştırmasın. Kimseyi korumayız, ister milletvekili olsun, ister babamın oğlu olsun"







Başbakan ABD'ye uzanan Reza Zarrab yargılaması ve Halkbank tutuklamasıyla ilgili de Hizmet Hareketi'ni hedef aldı:





(Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması) Anlaşılır bir şey değil. Bu arkadaş 2014’ten beri 7-8 kez gidip gelmiş, Rıza Zarrab davası başladıktan sonra da gidip gelmiş, o vakte kadar bir şey olmuyor, bu kez tutuklanıyor. Gerekçesi de Zarrab davası, İran’a para transferlerinde imzası olması, bu yeni bir şey değil ki, o zaman niye bir şey yapmadınız, burada da F...’nün tezgahı var.”











Binali Yıldırım Ülker'i "1 NİSAN" reklamı hakkında da konuştu. Başbakan izlemediği reklamla ilgili Aktrollere hak verdi!





"Görmedim ama duydum. İzlemedim. Anlatıldı. Yersiz, anlamsız insanlara bir anlamda darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Bir hesaplaşma falan. Ondan bahsediliyormuş. Ablalar abiler bilmem ne. Bir takım yersiz laflar içeren ve zaten toplumda bir tedirginlik var. Bunu tetikleyen talihsiz bir reklam diyelim.





Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana. Ama galiba zaten Ülker de yaptığı bir açıklamayla yanlış olduğunu ifade etmiş. Tabii bunlara herkesin bugünlerde daha sorumlu, duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı duyulması lazım. Milletimiz bu konularda çok diri, uyanık. En ufak bir hareketlenmede hemen arıyorlar. Beni arıyorlar, 'Efendim bugün bizim birlikte izinler kaldırıldı. Aman dikkat edin.' Bu da iyi bir şey değil. Sürekli acaba 'bu gece bir şey mi olacak?' korkusuyla insanları tedirgin etmeye hakkımız yok."