Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Hangi bakan korkup son anda ABD'ye gitmekten vazgeçti? /02 Nisan 2017 09:17

Flaş! Hangi bakan korkup son anda ABD'ye gitmekten vazgeçti?

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, 17 Aralık dosyasında rüşvet almakla suçlanan bir bakanın son anda Amerika'ya gitmekten vazgeçip, belki de tutuklanmaktan kurtulduğunu yazdı. Söz konusu eski bakan, prostat ameliyatının kontrolü için ABD'ye gidecekmiş ama Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasının ardından apar topar vazgeçmiş.

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İşte Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü: 

"17 Aralık dosyasında “rüşvet almakla” suçlanan ünlü isimlerden biri, prostat ameliyatı olmuştu. Kontrolden geçmek amacıyla ABD'ye gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak bankacı Atilla'nın tutuklanması gidecek olanların yolunu kapattı. O eski bakan da “Ne olur ne olmaz” deyip ABD'ye gitmekten vazgeçti. 17 Aralık soruşturmasında isimleri bulunan ÜÇ bakan istifa ettirilmişti. Bunların Yüce Divan'a sevk edilmesi de AKP oylarıyla önlenmişti. Diğer şüpheliler için dosya kapatılırken, eski bakanlar için de Yüce Divan'a sevk edilmemeleri kararı çıktığı için onlar açısından da bir sorun kalmamıştı. Kapanan o dosyalarda isimleri bulunanlar, artık tehlikenin farkında… Onlar için artık ABD defteri tamamen kapanmış durumda… Hatta Interpol aracılığıyla haklarında yakalama ve iade amacıyla tutuklama kararı çıkarılırsa bu da sürpriz sayılmaz. Siz en iyisi güzel yurdumuzun dışına çıkmayın… "

Saygı Öztürk ABD'ye gitmekten korkan bakanın kim olduğunu açıklamadı. Ancak Türkiye'deki 17 Aralık dosyasında o bakana dair ipuçları var. Yolsuzluk Komisyonu'na ifade veren eski bakan Zafer Çağlayan "Bu olaylardan dolayı prostat kanseri  oldum. Yatakta olmam lazımdı. Ona rağmen kalkıp geldim” demişti.

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