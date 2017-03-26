İzdivaç programlarının kaldırılması bir oyunmuş

AKP’nin referandum öncesinde yaptığı “evlilik programlarından rahatsızız” çıkışının ardından bu programların yayından kaldırılmasına olanak sağlayan yayın durdurma cezasını vermeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) AKP’li Başkanı İlhan Yerlikaya, programların yayımlandığı kanalların genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.





Birgün'ün haberine göre; Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un, referanduma yönelik bir hamle olarak kabul edilen “Evlilik programlarının sonuna geldik” açıklaması, hükümetin yıllardır tepkilere rağmen yayınlanan bu programları çıkartacağı KHK ile kapatacağı ve bunu da referandum şovuna dönüştüreceği yorumlarına neden oldu.Kurtulmuş’un bu açıklamasının ardından toplanan RTÜK Üst Kurulu ise muhalif üyelerin talebine rağmen kanallara, bu programların kapatılmasına olanak sağlayan “yayın durdurma” cezası yerine para cezası verdi. RTÜK’ün verdiği bu cezanın ardından Başkan Yerlikaya, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay’ı, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan’ı, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen’i, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner’i ve Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol’u Genel Müdürlüğe çağırdı.







‘Düzeltin, devam edin’





Edinilen bilgilere göre, evlilik programlarının yayımlandığı kanalların yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Yerlikaya, görüşme sırasında bu programların yayından kaldırılmasına yönelik değil, ‘devam etmesine yönelik’ bir konuşma yaptı. Yerlikaya’nın yayın yönetmenlerine, evlilik programlarında şikâyet edilen konular üzerinde değişiklikler yapılmasının, toplumdan gelen tepkilerin dikkate alınmasının ve gerekli hassasiyetin sağlanmasının ardından yayına devam edilmesini istedi. Yerlikaya’nın bu önerilerini dinleyen yayın yönetmenlerinin ise çeşitli önerileri not aldıktan sonra RTÜK binasından ayrıldığı öğrenildi.





Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş’un “Evlilik programlarının sonuna geldik” şeklindeki söylemine rağmen bu programlara yalnızca para cezası verilmesi ve RTÜK Başkanı Yerlikaya’nın yayın yönetmenlerine, “Düzeltin, yayına devam edin” ifadelerinde bulunması ise AKP’nin referanduma yönelik hamlesi olarak yorumlandı. Programların RTÜK yoluyla değil, çıkartılacak KHK tarafından kapatılacağı, AKP’nin de bu yolla referandum öncesinde “aile kurumunu sahipleniyoruz” şeklinde propaganda yapabileceği de ifade edilenler arasında yer alıyor.