İYİ Parti'yi şaşırtan Diyarbakır anketi

İYİ Parti, yüksek oy aldığı Diyarbakır ve Hakkari'de yaptığı anketi 3 kez tekrarladı.







Gazete Duvar'daki haber şöyle:





"Meral Akşener kamuoyu araştırmalarını çok önemsiyor. Konuşmalarında da “Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra en çok anket yaptıran tek siyasetçi benim” diyen Akşener’i şaşırtan sonuçlar var. Edindiğimiz bilgiye göre, yapılan bir araştırmada İYİ Parti’nin Diyarbakır ve Hakkari’de çok yüksek oy aldığı ortaya çıktı. Her ne kadar yöneticiler “Doğu ve Güneydoğuda üçüncü bir seçeneğe ihtiyaç var” tespiti yapsa da sonuç onlara da çok şaşırtıcı geldi. Böyle olunca aynı illerde ikinci, hatta üçüncü anketler yapıldı. Bu anketler de ilk anketten farklı çıkmadı. Anketler İYİ Parti için umut verici ama bir başka anket de Akşener’in Kürt illerine yapacağı ziyaretlerdeki ilgi olacak."