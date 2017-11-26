Abdullah Gül 28 aşiret reisiyle gizlice buluştu mu?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğu gündeme geldi.







Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Gül mesaide, aşiret reisleriyle buluştu” başlıklı bugünkü yazısında AKP’den aldığı bilgileri aktardı.





“Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu aralar hiç durmuyor. Devletin araçları, memurları, binası, ... emrinde” diyen İsmet Özçelik yazısında Abdullah Gül’ün çalışmalarını şöyle aktardı:





“Ofisi hareketli. Yakın takipte olmasına rağmen pek aldırmıyor. Emekli diplomatlar, emekli üst düzey bürokratlar, kenarda kalmış AKP’liler, muhalefet partilerinin kritik isimleri, ofisine girip çıkıyor.





Erdoğan’ın yakın çevresinden verilen bilgiye göre, AKP’de aktif görevde olanlarla da teması var. Ama onlarla görüşme ofiste yapılmıyor. Dost ziyaretlerinde ‘tesadüfen’(!) bir araya geliyorlar.”





AŞİRET REİSLERİ BULUŞMASI





İsmet Özçelik “Gül son dönemde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiretlerin ileri gelenleri ile bir araya geliyormuş” diyerek iddialarını şöyle sürdürdü:







“AKP’lilere göre, bu buluşmaları organize eden kişi tanıdık. Eski AKP sözcüsü Hüseyin Çelik.





Sayı bile veriliyor. ‘20 gün öncesine kadar 28 aşiret reisi ile görüştü’ deniyor. Kimler olduğu da biliniyormuş. Adam adama markaj yapıldığı anlaşılıyor.”





GERİLİM ARTIYOR





“AKP’de ve Erdoğan’ın yakın çevresinde Gül’ün faaliyetleri konuşuluyor” diyen Özçelik, şöyle devam etti:





“Sık sık ‘Bu ne mesaisi’ diye sorulmaya başladı. Gerilim var. Üstelik de giderek yükseliyor. Son günlerde parti kulislerinde herkesin birbirine, Erbakan’ın Gül’le ilgili değerlendirmeleri anlatması da dikkat çekiyor.”