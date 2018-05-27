Samanyolu Haber /Dünya / İyi Parti'nin Hollanda etkinliği tehditle iptal ettirildi /27 Mayıs 2018 20:08

İyi Parti'nin Hollanda etkinliği tehditle iptal ettirildi

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve genel başkan başdanışmanı Ayşe Sucu'nun katılımıyla Hollanda'nın Vlaardingen şehrinde yapılması planlanan toplantının, 'tehdit' gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı. İddiaları reddeden Hollanda Türk Federasyonu'ndan bir yetkili "Madem tehdit var polise başvursunlar, gerçek ortaya çıksın" dedi.

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Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Vlaardingen'de Pazar akşamı Sucu'nun konuşacağı "Türkiye gündemi" adlı program nedeniyle, toplantının yapılacağı restoranın sahibi tehdit edildi.

Restoran sahibi, sosyal medya ve diğer yollardan gelen tehditler nedeniyle toplantının iptal edildiğini doğruladı. Restoran sahibi, NOS muhabirine, sonuçlardan korktuğu için adını açıklamadığını belirterek, "Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum, ben girişimciyim" dedi.

Hollanda Türkleri Konseyi Başkanı Sefa Yürükel, tehditlerin "AKP veya MHP destekçilerinden geldiğini" öne sürdü.

BBC Türkçe'nin ulaştığı AKP Rotterdam Bölgesi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Aslan ise, iddiaları saçma olarak değerlendirdi.

Böyle bir toplantının varlığını, Hollanda Televizyonu'nun haberinden sonra öğrendiğini belirten Aslan'a göre, Yürükel'in, "AKP veya MHP taraftarları" açıklaması, bunun bir iftira olduğunu ortaya koyuyor.

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Hollanda Türk Federasyonu'ndan bir yetkili de, "Bu iddianın ciddiye alınacak bir tarafı yok. Madem tehdit var, polise başvursunlar. Gerçek ortaya çıksın" dedi.

BBC Türkçe
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