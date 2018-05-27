Vicdanları yaralayan karar: 5 günlük ere müebbet hapis cezası verildi

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi baskını ve çıkan olaylarda 14 kişinin ölümüyle ilgili 52 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış, sanıklardan 10’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 31’i ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 11 sanık ise beraat etmişti.



MÜEBBET CEZASI ALDI

Gazeteci Yazgülü Aldoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasındaki er Ahmet Özdemir’in kendisine Nisan ayında gönderdiği mektubu Twitter hesabından paylaştı.

Er Ahmet Özdemir gönderdiği mektupta 5 günlük er olduğunu, o gece terör ihbarı var diyerek İBB’ye götürdüklerini hiç bir şeyden bilgisi olmadığını, avukat tutacak parası dahi olmadığını söylüyor ve gazeteciden yardım istiyordu.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kartal’da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin büyük salonunda açıklanan kararda, sanıklar eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, eski Yüzbaşı Yakup Karaçelik, eski Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören, eski Teğmen Ömer Sevim, eski Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, Uzman Onbaşı Sercan Met ve Uzman Çavuş Ömer Er, “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Aynı sanıkların, 14 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak da, “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek” suçundan ise 14’er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.





8 RÜTBELİNİN HER BİRİNE 2 BİN 912’ŞER YIL CEZA





Bu 8 sanık, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da, 182 kere 16’şar yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar. Böylece bu her sanık bu suçtan 2 bin 912’şer yıl ceza almış oldu.





31 ERE 15 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 420’ŞER YIL CEZA ALDI





Tamamı tutuklu yargılanan 42 erden 31’i ceza alırken 11 er hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi. Mahkeme 31 eri, “Anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Bu 31 er 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin suçtan 14’er kez müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 182 kişinin yaralanmasına ilişkin olarak da ayrı ayrı 182’şer kez 13’er yıl 4’er ay hapis ile cezalandırıldılar. Böylece her sanık bu suçtan 2 bin 420’şer yıl 6’şar ay ceza aldı.