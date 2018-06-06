Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Partililer'den Kanal D ve CNN Türk önünde protesto /06 Haziran 2018 00:52

İYİ Partililer'den Kanal D ve CNN Türk önünde protesto

CNN Türk ve Kanal D binaları önünde Meral Akşener'in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletildi. Yaklaşık 1000 İYİ Partili, CNN Türk'ün, İYİ Parti ve Meral Akşener'e uyguladığı ambargoyu protesto etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran seçimleri kapsamında yaptığı mitinglere, 10 binlerce vatandaşın katılımına rağmen televizyon kanallarında yer verilmiyor.

İYİ Partililer, CNN Türk ve Kanal D binalarının önünde toplanarak Akşener'e uygulanan sansürü protesto etti.

Ellerinde meşalelerle televizyon kanallarını protesto eden partililer, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in görüntüleri projektör ile yansıttı.

Akşener lehine slogan atan partililer, protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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