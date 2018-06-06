Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Doktor İbrahim Halil Özyavuz, intihar ile değil işkence ile öldürüldüğü ortaya çıktı.





Türkiye'nin yakından tanıdığı Dr. İbrahim Halil Özyavuz'un Silivri Cezaevindeki ölümünün sır perdesi aralandı. Gazeteci Cevheri Güven'in Özyavuz ailesinden aktardıkları işkenceyle ölümü gözler önüne serdi.





Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Türkiye 3’sü olan doktor İbrahim Halil Özyavuz’un tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 3 gün önce intihar ettiği iddia edilmişti.. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Özyavuz dün hayatını kaybetti.









İNTİHAR DEĞİL İŞKENCE!





Gazeteci yazar Cevheri Güven, Doktor İbrahim Halil Özyavuz'un intihar etmediğini cezaevinde işkence ile öldürüldüğünü söyledi.





Youtube'da yayın yapan Bolt Medya kanalına konuşan Güven, Özyavuz'un ölümü ile

ailesinin cenazeyi almak için İstanbul'a geldiğini, çocuklarının bedeninde işkence izlerini gördüklerini söyledi.





Olayın üstüne giden aile polis tarafından tehdit edildiği Baba Özyavuz'un, "Bizi de öldürürler. Burada devlet yok" açıklamasından anlaşılıyor.