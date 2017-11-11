Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den miting gibi açılış /11 Kasım 2017 23:03

İYİ Parti'den miting gibi açılış

İYİ Parti'nin Çankaya ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2120. Cadde'de bulunan Genel Merkez binasının açılış töreni miting havasında gerçekleştirildi.

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İYİ Parti’nin genel merkez binası, miting gibi bir törenle hizmete açılıyor. Başkentte Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkez binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerine hitap etti.İYİ Partiden miting gibi açılış

Akşener, partisinin Çankaya'daki genel merkez binasının açılışına katıldı. Açılış töreninde, genel merkez önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, İYİ Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirtti. Akşener, "İYİ Parti Türkiye'ye iyi geldi. 25 Ekim'de kuruldu. Ne oldu? 29 Ekim'de kimse hastalanmadı. Meğerse bizi yönetenler turp gibi sağlıklıymış ama sağlıklarının iyi olduğunu anlamak için İYİ Parti'nin kurulması gerekiyormuş." dedi. 

Konuşması sırasında Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin kamplaştıran, kutuplaştıran, kavga ettiren dilini değiştirdiğini söyledi. 

Partinin kuruluşu sırasında yaşadıkları sıkıntıları anlatan Akşener, kurucular kurulunda yer almak isteyen gençlerin işinden olduğunu öne sürdü. 

Projeleri milleti dinleyerek oluşturacaklarını ifade eden Akşener, genç nüfusta işsizlik oranının arttığını, uyuşturucu kullanımının 11 yaşına kadar düştüğünü, bunların önüne geçeceklerini kaydetti. 

Partiyi milletle imece usulü kurduklarını dile getiren Akşener, parti çalışmaları kapsamında şehir şehir, sokak sokak, esnaf esnaf dolaşacaklarını söyledi. 

Akşener, konuşmasının ardından partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. 

Akşener ve parti yetkilileri daha sonra dualar eşliğinde genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. 
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