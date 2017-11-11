Zarrab serbest mi bırakıldı?

ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab serbest mi kaldı?





Aynı davada yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise sitede hala New York hapishanesinde tutuklu görünüyor.















Sitede daha önce Reza Zarrab'ın ismi aratıldığında, Brooklyn tutukevinde görülüyordu. Ancak bugünkü kayıtlara göre Zarrab 8 Kasım tarihinde, yani 3 gün önce serbest bırakılmış görünüyor.















SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI







Zarrab muammasına, Zarrab davasını yürütan New York Güney bölge federal savcılığı son noktayı koydu. Savcılık, sistemde Zarrab'ın serbest görünmesinin sistem hatası olduğunu, halen tutuklu bulunduğunu açıkladı.





Eylül ayında da benzer bir olay yaşanmış, kayıtlarda Zarrab'ın serbest bırakıldığı yer almıştı. Ancak daha sonra Savcılık sitede bir yanlışlık olduğunu, Zarrab'ın salıverilmediğini açıklamıştı.





Zarrab'ın avukatları Eylül ayının başından beri haklarında savcılığın hazırladığı ek iddianame ya da dilekçelere karşı savunma haklarını kullanmıyorlar.