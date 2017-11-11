Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab serbest mi bırakıldı? /11 Kasım 2017 21:26

Zarrab serbest mi bırakıldı?

Zarrab’ın itirafçı olup olmadığının tartışıldığı dönemde, ABD’de tutukluların isimleriyle kontrol edilebildiği federal hapishaneler bürosunun internet sitesinde “Zarrab serbest’ kaydı girildi. Bu da kafalarda "Reza Zarrab serbest mi kaldı?" sorusu yarattı. Ancak kısa bir süre sonra Zarrab muammasına, New York Güney Bölge Federal Savcılığı'ndan gelen son dakika açıklamasıyla son nokta koyuldu.

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ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab serbest mi kaldı?

Aynı davada yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise sitede hala New York hapishanesinde tutuklu görünüyor.



Sitede daha önce Reza Zarrab'ın ismi aratıldığında, Brooklyn tutukevinde görülüyordu. Ancak bugünkü kayıtlara göre Zarrab 8 Kasım tarihinde, yani 3 gün önce serbest bırakılmış görünüyor.



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Zarrab muammasına, Zarrab davasını yürütan New York Güney bölge federal savcılığı son noktayı koydu. Savcılık, sistemde Zarrab'ın serbest görünmesinin sistem hatası olduğunu, halen tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Eylül ayında da benzer bir olay yaşanmış, kayıtlarda Zarrab'ın serbest bırakıldığı yer almıştı. Ancak daha sonra Savcılık sitede bir yanlışlık olduğunu, Zarrab'ın salıverilmediğini açıklamıştı.

Zarrab'ın avukatları Eylül ayının başından beri haklarında savcılığın hazırladığı ek iddianame ya da dilekçelere karşı savunma haklarını kullanmıyorlar.
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