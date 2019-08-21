İyi Parti'den kayyım açıklaması... Ne iktidara tam tepkili ne de görevden alınanlara!

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte; seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır” diye konuştu.







Ağıralioğlu, sözlerinin devamında, “Devletimizin nasıl ve hangi bedeller ödenerek kurulduğunu bilen, hangi bedelleri ödeyerek milletimizi, devletimizi bir ve beraber ayakta tuttuğumuzun idrakinde olan bir parti olarak; terörden medet uman, öven, seven, metheden, birliğimizi dirliğimizi bozan hiçbir eyleme bu aziz vatanda müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.





Görevden alınan belediye başkanlarına isnat edilen suçların son beş ay içerisinde gerçekleşmiş olması durumunda iktidarın, bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklaması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Sözcüsü, “İyi hâl kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır” görüşünü dile getiriyor.







Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:





“Bu çerçevede 23 Haziran Seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakının bir parçası olarak kullanma teşebbüsü bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Öcalan kardeşleri son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü, 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan en büyük zafiyet ve kırılmadır.”