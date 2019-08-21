Kayyım, belediye meclisini feshetti

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevinden alınarak yerine kayyım olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, belediye meclis üyelerine bir yazı göndererek, meclisin feshedildiğini bildirdi. Kayyım Bilmez, bundan sonra meclisin görev ve yetkililerinin belediye encümeninde olacağını bildirdi.





Yeni Yaşam'da yer alan habere göre Bilmez'in Belediye Meclis üyelerine gönderdiği yazıda, şu ifadeler yer aldı:





"İçişleri Bakanlığı'nın 19/08/2019 tarih ve 14291 sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 45'inci ve 46'ıncı maddeleri gereği Bakanlık Makamı’nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı ile İl Valisi; Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2’inci fıkrası gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürütülecektir. Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının yapılmayacağı bilgilerinize."





Toplam 71 üyesi olan belediye meclisinde, HDP 44, AKP ise 27 üye ile temsil ediliyordu. 2016'da da atanan kayyum yine belediye meclisini feshetmiş, meclisin işlerini kendi seçtikleri memurların yer aldığı encümenlerle yürütmüştü.