İYİ Parti'de gerginlik devam ediyor: İstifa etmiyoruz

İYİ Parti Ordu İl Yönetimi, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı verilen genelgeye rest çekti. İYİ Parti Ordu İl yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı verilen genelgeyi değerlendirmek üzere bugün toplandı.





Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda ‘Türkiye’nin gündemi çok farklı konularda seyrederken, bölgede fındık üreticisinin sorunları dururken ve yerel seçim hazırlıklarına başlanırken böyle bir istifanın parti içinde küskünlere sebep olacağı ve parti çalışmalarını olumsuz etkileyeceği’ şeklinde görüşler öne çıktı. İl yönetimi, toplantı sonunda istifa etmeme kararı aldı.