Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da şarbon alarmı /01 Eylül 2018 22:34

İstanbul'da şarbon alarmı

İstanbul’da şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi

SHABER3.COM

İstanbul'da çok sayıda kişi şarbon şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 kişinin tetkiklerinin yapıldığı öğrenildi

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurdu. 15 kişinin Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon odasına alındığı ve tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlarda, şarbon hastalığına rastlanmıştı. 28 Ağustos’ta çiftliğin girişine “Bu mahallede şarbon hastalığı vardır” yazısı asılmış ve çiftlik karantinaya alınmıştı.
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