İstanbul'da şarbon alarmı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurdu. 15 kişinin Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon odasına alındığı ve tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.





Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlarda, şarbon hastalığına rastlanmıştı. 28 Ağustos’ta çiftliğin girişine “Bu mahallede şarbon hastalığı vardır” yazısı asılmış ve çiftlik karantinaya alınmıştı.