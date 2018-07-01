Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'de Erdoğan krizi... İYİ Partili bir vekil, Erdoğan'a 'yanınızdayım' mesajı gönderdi mi? /01 Temmuz 2018 17:06

İyi Parti'de Erdoğan krizi... İYİ Partili bir vekil, Erdoğan'a 'yanınızdayım' mesajı gönderdi mi?

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti yüzde 9.95 oy alarak 43 milletvekili çıkardı.

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Korkusuz yazarı Can Ataklı İYİ Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Yanınızdayım efendim" mesajı gönderdiğini iddia etti. 

Ataklı, Meclis'te MHP'nin kilit parti olduğu söylemlerine "MHP kilit milit değil" diye yanıt vererek, "AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile" ifadesini kullandı.

“Bu parlamento kanun çıkarmayacak, denetim yapmayacak, soru sormayacak, bütçe bile hazırlamayacak. Yapacağı tek şey var. Cumhurbaşkanının çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanun haline getirmek. Bunun için de MHP'nin desteğine falan gerek yok. AKP'nin 290 küsur milletvekili, çıkacak her kanun için yeter de artar bile." diyen Ataklı, 294 koltuğa sahip AKP'nin MHP'siz de sonuca gidebileceğini belirtiyor.

Ataklı, yazının devamında AKP'nin 7 vekile ihtiyacı olduğunu ve İYİ Partili bir vekilin şimdiden Erdoğan'a 'yanınızdayım' mesajı verdiğini iddia ediyor:

"İşler çok karışır da inatlaşma olursa AKP'nin 294 milletvekiline karşı muhalefetin 306 milletvekili bir araya gelirse Erdoğan'ın gönderdiği kararname değiştirilerek yasallaştırılır.

O zaman da Erdoğan bunu veto eder.

Yasa değiştirilmeden ve 300 oyun üzerindeki bir kabulle yine gönderirse Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne gider ve oradan bozdurur.

Bizim entel  gazetecilerimiz akademisyenlerimiz bile hâlâ anlamamışlar yeni sistemi ve parlamentondaki çoğunluğun önemli olacağını sanıyorlar.

Parlamento ancak  muhalefet  gerçek anlamda  400'e  yakın veya üstündeyse önemli artık. 294 AKP'linin olduğu bir meclis meclis değildir ki.

NOT: Ayrıca ille de AKP'nin çoğunlukta olduğu bir meclis isteniyorsa, o da halledilir. Sonuçta sadece 7 milletvekiline ihtiyaç var. Onu sağlamaktan kolay ne var. Baksanıza dakka bir talip bir, İYİ Parti'nin bir milletvekili Erdoğan'a “Yanınızdayım efendim”mesajı gönderdi bile."
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