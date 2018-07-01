Habertürk Gazetesi kapanıyor mu?

Süper Haber’in iddiasına göre Habertürk Gazetesi 6 Temmuz 2018 Cuma günü son kez baskıya verilecek.





Gazetenin yayın hayatına son vereceği iddiaları hakkında Ciner Grubu şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı.





MADDİ SIKINTILAR YÜZÜNDÜN KÜÇÜLME KARARI ALMIŞTI

Habertürk’ün Anadolu’da bulunan baskı tesisleri ile büroları maddi sıkıntılar sebebiyle kapatılmıştı.





“Güzü özgürlüğünde” sloganıyla 2009 yılından bu yana okuyucu ile buluşan Habertürk Gazetesi’nin sınırlı sayıda Yazı İşleri kadrosu ile dijital mecrada yayın hayatına devam edeceği belirtiliyor.



