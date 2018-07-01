Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk Gazetesi kapanıyor mu? /01 Temmuz 2018 17:21

Habertürk Gazetesi kapanıyor mu?

Ciner Yayın Holding bünyesinde yayımlanan Habertürk Gazetesi’nin kapanacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

 Süper Haber’in iddiasına göre Habertürk Gazetesi 6 Temmuz 2018 Cuma günü son kez baskıya verilecek. 

Gazetenin yayın hayatına son vereceği iddiaları hakkında Ciner Grubu şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı. 

MADDİ SIKINTILAR YÜZÜNDÜN KÜÇÜLME KARARI ALMIŞTI
Habertürk’ün Anadolu’da bulunan baskı tesisleri ile büroları maddi sıkıntılar sebebiyle kapatılmıştı. 

“Güzü özgürlüğünde” sloganıyla 2009 yılından bu yana okuyucu ile buluşan Habertürk Gazetesi’nin sınırlı sayıda Yazı İşleri kadrosu ile dijital mecrada yayın hayatına devam edeceği belirtiliyor. 

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