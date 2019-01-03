İYİ Parti’nin gözü iki ilçede

İYİ Parti, CHP’den, mevcutta MHP’li belediyeler Etimesgut ile birlikte Gölbaşı’nda da “CHP’nin kendilerini desteklemesini” bekliyor. İYİ Parti, bu iki ilçede “MHP’nin oy potansiyelinin dikkate alınarak MHP’li seçmenin oylarını İYİ Parti’nin alabileceğini” hesaplıyor.





Cumhur İttifakı’nda olduğu gibi Millet İttifakı cephesinde de görüşmelerde sona yaklaşıldı. CHP ile İYİ Parti heyetlerinin dün son kez bir araya geldiği ifade edilirken; İYİ Parti kanadı, CHP’nin cuma günü Parti Meclisi toplantısına kadar ittifak görüşmelerinin sürdürülmesinden yana. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakı kastederek “Zillet İttifakı’nın olduğu her yerde Cumhur İttifakı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Millet İttifakı da şimdi Cumhur İttifakı’na karşı hamle yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da “ittifak kapsamında MHP’ye bıraktığı ve mevcutta MHP’nin yönetiminde olan Etimesgut ile 2014 yerel seçimlerinde AKP’ye kaptırdığı Gölbaşı’nda CHP’nin İYİ Partili adayları desteklemesini” istiyor. İYİ Parti’nin yine AKP ve MHP arasındaki ittifakı baz alarak İstanbul’da da MHP’ye bırakılan ve CHP’li belediyeler Beşiktaş, Maltepe ve Silivri’de de “MHP’ye karşı İYİ Partili adayların desteklenmesi gerektiğini” düşünüyor. Ancak CHP kanadının “İYİ Parti’nin bu isteğine sıcak bakmadığı” ifade ediliyor. CHP kanadının da “kendi yönetiminde bulunan ilçelerde İYİ Parti’nin CHP’yi desteklemesi gerektiğinde” ısrarcı.





İki vekil çıkarmıştı





İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde üç bölgeye ayrılan Ankara’nın, CHP seçmeninin yoğunlukta olduğu birinci bölgede, “MHP’den daha fazla oy alarak” iki milletvekili çıkarmıştı. Ankara ikinci bölgede 1, üçüncü bölgede ise 2 milletvekili çıkaran İYİ Parti’nin, özellikle birinci bölgeden “Cumhur İttifakı’na kayabilecek seçmen yapısının İYİ Parti’yle engellenebileceği” hesaplarını yapıyor. Partinin talip olduğu ve AKP’nin MHP’ye bıraktığı Gölbaşı ilçesi de Ankara birinci bölgede bulunuyor. İYİ Parti’nin “milliyetçi oyları CHP’nin değil, İYİ Parti’nin yakalayabileceğini” düşünüyor.





Gölbaşı’nı istiyor





24 Haziran seçimlerinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde CHP yüzde 18.6; İYİ Parti ise yüzde 12.8 oy almıştı. İYİ Parti’nin Gölbaşı’nda “MHP’nin aldığı 19.7’lik oyun bir bölümünün kendilerine gelebileceğini” hesaplarken CHP’nin ise “Gölbaşı’nda MHP’li seçmenin tercihini CHP’den yana da kullanabileceğini değerlendirdiği” ifade ediliyor.